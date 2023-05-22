إسبانيا ترفض العنف بساحة الأقصى وتدعو لاحترام المقدسات بمدينة القدس

أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، رفضها لخطاب العنف والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لساحة المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالاحترام الصارم للوضع الراهن للأماكن المقدسة، الذي يجب الحفاظ عليه.

​​إسبانيا تطالب بتجنب التطورات في ساحة الأقصى بالقدس

وبحسب تغريدة لوزارة الخارجية الإسبانية على موقع «تويتر» للتغريدات القصيرة: «تحث إسبانيا جميع الأطراف على بذل قصارى جهدهم لتجنب التوترات في ساحة المساجد، والحفاظ على الاستقرار، ودعم العمل الحاسم الذي يقوم به الأردن في هذا الصدد»، في إشارة إلى اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، ساحة المسجد الأقصى، في حراسة أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيي، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين الفلسطينيين.

أبوردينة يحذر من تداعيات خطيرة لاقتحام ساحة الأقصى

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، في وقت سابق، من أن اقتحام الوزير الاسرائيلي المتطرف لساحات المسجد الأقصى المبارك، أمس الأحد، وهي المرة الثانية، يمثل اعتداءً سافراً على المسجد الأقصى، وستكون له تداعيات خطيرة.