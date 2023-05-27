عميد «آداب الزقازيق» الجديد: نسعى لتحديث اللوائح بمرحلة الليسانس

أعرب الدكتور أسامه إسماعيل حسن عبدالباري عن امتنانه لصدور القرار الجمهوري رقم 179 لتعيينه عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق لمدة 3 سنوات، لافتا إلى بذل قصارى الجهود التي ترتقي بالعملية التعليمية والطلاب.

أسامة إسماعيل يكشف رؤيته لتطوير كلية الآداب

وكشف الدكتور أسامة إسماعيل في تصريحات لـ«الوطن» عن رؤية لتطوير كلية الآداب ترتكز على 3 محاور موضحا النقاط كالتالي:

محور شؤون الطلاب والتدريس:

وأوضح الدكتور أسامة إسماعيل عميد كلية الآداب أهمية تحديث اللوائح الدراسية الخاصة بمرحلة الدراسة الليسانس، وضرورة الاتجاه نحو تعميم منظومة التعليم الرقمي الخاصة، والاهتمام بمجال رعاية الأنشطة الطلابية.

الدراسات العليا:

وشدد أسامة إسماعيل على تنفيذ الاستراتيجية البحثية وفقا للمستحدثات المجتمعية، والاهتمام بمجال الدراسات البينية بالتنسيق بين كليات الجامعة والتخصصات المختلفة التي تبني وعي وثقافة المجتمع المصري، وتعميم اتفاقيات التعاون مع المراكز البحثية داخل مصر والمجتمع الدولي داخل الأقسام الخاصة باللغات.

أما قطاع خدمة البيئة وشؤون المجتمع أوضح أسامة إسماعيل أنه لابد من الانفتاح المجتمعي على المؤسسات ذات الصلة لتقديم الاستشارات الموجهة لخدمة المجتمع من خلال أقسام علم النفس والاجتماع، والاتجاه نحو إعداد البرامج المميزة لخدمة برامج دراسية جديدة.

وحصل الدكتور أسامة إسماعيل حسن عبد الباري على الدكتوراة في علم الاجتماع من كلية الآداب مع مرتبة الشرف الأولى، شغل منصب رئيس قسم الاجتماع بأداب الزقازيق 2016_2018، ورئيس قسم الاجتماع بجامعة الشارقة 2014_2016، وأستاذ زائر بقسم الاجتماع بجامعة ليسترا بانجلترا، أستاذ مشارك بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الجبل الغربي بليبيا 2007_2009 وله عدد من المؤلفات البحثية والكتب العلمية، وأشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية ونال جوائز تقديرية عديدة وشارك في مؤتمرات علمية بمصر والخارج.