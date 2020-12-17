رئيس جامعة بني سويف يكلف جودة مبروك بتسيير أعمال عميد كلية الآداب

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارا بتولي الدكتور جودة مبروك محمد الأستاذ بكلية الآداب، تيسير أعمال عميد كلية الآداب بالجامعة اعتبارا من اليوم ولحين تعين عميد للكلية.

وحصل الدكتور جودة مبروك على درجة الليسانس في اللغة العربية بتقدير عام جيد جدا، عام 1992، ثم حصل على الماجستير بتقدير ممتاز عام 1997، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2000.

وعمل بالعديد من الوظائف الإدارية، منها نائب رئيس قسم اللغة العربية بالكلية، ونائب رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل قائمًا بعمل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، ثم وكيلاً لكلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم عميداً لكلية الآداب.