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«الوزراء»: 150 مليون دولار استثمارات مشروعات إدارة مخلفات السفن بقناة السويس

كتب:

أسماء زايد
09:32 ص | الأحد 28 مايو 2023
مشروع خدمات لإدارة مخلفات السفن

مشروع خدمات لإدارة مخلفات السفن

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في إطار جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ودفع مسار التحول الأخضر من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إدارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، للوصول إلى «قناة السويس الخضراء»، قدم تحالف المساهمين اليوناني المصري 150 مليون دولار لمشروع خدمات لإدارة مخلفات السفن بقناة السويس، كأحد نماذج الاستثمار البيئي والمناخي للتحول الأخضر.

المشروع يحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد

وأضاف المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»،  أن المشروع يحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، وذلك ضمن 4 مجالات، هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

 

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بقلم أسماء زايد