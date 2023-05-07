«مدبولي»: الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتذليل العقبات التي تواجه أعمال مناخ ونشاط الأعمال في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قريبا.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027، أن مصر عملت بدأب خلال الأعوام الماضية على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، حيث استطاعت وضع أقدامها على الطريق السليم لتنويع مصادر للطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة والتقليدية أو النووية.

وتابع: «نوشك على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر تمهيدا لإعلانها قريبا».

دعم غير المسبوق من القيادة المصرية للمرأة

وواصل: «كما أود أن أشير للدعم غير المسبوق من جانب القيادة المصرية للمرأة المصرية، والذي ينعكس فيما اتخذته وتتخذه الدولة من إجراءات وبإدراك وإشادة من كل المؤسسات الدولية تجاه ما اتخذته الدولة من خطوات تشريعية وإجرائية للحد من العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي لها وغيرها من الإجراءات بما فيها التعديلات الدستورية بزيادة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، وتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة وزيادة نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي وتنمية المرأة الريفية والحضارية، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل».