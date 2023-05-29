عاجل.. مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الاثنين

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الإعلان يوميًا على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات أو العكس، وذلك للتيسير على المسافرين حجز تذاكر المغادرة والعودة أو العكس، كما تحرص على الإعلان على أي تغيير في مواعيد القطارات بجميع المحطات، في حالة دخول قطارات للخدمة، أو في حالة تعديل تركيب البعض الآخر.

مواعيد القطارات اليوم الاثنين

تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها المقدمة للمسافرين يوميا، مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الاثنين، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد قطارات VIP والنوم

- قطار 1940، القاهرة أسوان، 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 ، القاهرة - أسوان، قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980 القاهرة - أسوان، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

- قطار 2030 ، القاهرة - أسوان، قيام 7 مساءاً، ووصول 6:40 صباحا.

- قطار 2031 أسوان - القاهرة، قيام 7 مساءا ووصول الساعة 6:50 صباحا.

- قطار 1086 نوم من القاهرة لـ أسوان 7:20 مساءً ويصل 8:55 صباحًا.

- قطار 86 نوم يتحرك من القاهرة لـ أسوان، من الساعة 7:45 مساءً وحتى 9:25 صباحًا.

- قطار 82 نوم، القاهرة - أسوان، قيام 9:10 مساءً لـ 11:10 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة

- قطار 1938 القاهرة - أسوان، قيام 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 971 سوهاج القاهرة، قيام 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 القاهرة - أسوان، قيام 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، قيام الساعة 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 1902 القاهرة- أسوان، قيام 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، قيام 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 970 بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيف اليوم الاثنين

وجاءت مواعيد القطارات الروسي اليوم الأثنين 29-5-2023 من القاهرة إلى الصعيد، على النحو التالي:

- قطار 988 القاهرة- أسوان، قيام 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942القاهرة - أسوان، قيام 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 3008 إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006 القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 القاهرة - أسوان، قيام 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004 القاهرة - أسوان، قيام 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 160 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972 القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188 القاهرة - أسوان، قيام 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014 القاهرة - أسوان، قيام 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012 القاهرة - أسوان، قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.

قطارات خضعت لتعديل المواعيد بسبب الإصلاح والتطوير

- قطار 974 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5:30 ووصول 7:30.

- قطار 1007 نجع حمادي - القاهرة، قيام 18:10 ووصول 2:30.

- قطار 1006 القاهرة - نجع حمادي، قيام 6:00 ووصول 14:40.

- قطار 975 الأقصر- القاهرة، قيام الساعة 8:00 ووصول الساعة 21.

- قطار 703 المنشأة - مغاغة، قيام الساعة 1:10 ووصول الساعة 5:55 عصرا.

- قطار 704 المنشأة، قيام الساعة 4:30 ووصول الساعة 10:15 عصرا.