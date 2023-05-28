يستقل عدد كبير من المواطنين القطارات؛ إذ يفضلونها عما سواها، لما توفره من وقت ومال، فضلا عن الأمان والراحة، خاصة لمن يسافرون لمسافات طويلة.

وعدَّلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد بعض القطارات، بسبب دخول أخرى الخدمة، وتعديل تركيب البعض الآخر أو مدد مسيرها.

مواعيد القطارات اليوم الأحد

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين، تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الأحد، والتي جاءت وفق ما هو معلن من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد قطارات VIP والنوم والتالجو

- قطار 1940 خاص VIP، القاهرة أسوان، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 خاص VIP، القاهرة - أسوان، قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980 خاص VIP: القاهرة - أسوان، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

- قطار 2030 تالجو مكيف، القاهرة - أسوان، قيام 7 مساءاً، ووصول 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار 2031 تالجو مكيف، أسوان - القاهرة، قيام 7 مساءا ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

- قطار 1086 نوم يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.

- قطار 86 نوم القاهرة - أسوان، قيام 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.

- قطار 82 نوم، القاهرة - أسوان، قيام 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة

- قطار 1938 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 971 مكيف، سوهاج القاهرة، قيام 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 مكيف، القاهرة، سوهاج، قيام الساعة 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 1902 مكيف، القاهرة- أسوان، قيام 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 مكيف، القاهرة- أسوان، قيام 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 970 مكيف، بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً، وسوف يتوقف بشكل مؤقت اعتبار من يوم 31 مايو، ويكون البديل له قطار 990.

- قطار 2006 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 مكيف، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة للعودة من الصعيد إلى القاهرة

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة للعودة من الصعيد على النحو التالي:

- قطار 2011 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 مساءً.

- قطار 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 مساءً.

- قطار 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.

- قطار 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.

- قطار 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.

- قطار 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 مكيف الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي

وجاءت مواعيد القطارات الروسي من القاهرة إلى الصعيد، على النحو التالي:

- قطار 988 مكيف روسي، القاهرة- أسوان، قيام 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 مكيف روسي، القاهرة - أسوان، قيام 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006 روسي، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 روسي، القاهرة - أسوان، قيام 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004 روسي، القاهرة - أسوان، قيام 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 160 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972 روسي، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188 روسي، القاهرة - أسوان، قيام 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014 روسي، القاهرة - أسوان، قيام 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012 روسي، القاهرة - أسوان، قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.

قطارات تم تعديل مواعيدها بسبب الإصلاح والتطوير

- قطار 974 تهوية ديناميكية، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5:30 ووصول 7:30.

- قطار 1007 تهوية دينماميكية، نجع حمادي - القاهرة، قيام 18:10 ووصول 2:30.

- قطار 1006 تهوية دينماميكية، القاهرة - نجع حمادي، قيام 6:00 ووصول 14:40.

- قطار 975 تهوية ديناميكية، الأقصر- القاهرة، قيام الساعة 8:00 ووصول الساعة 21.

- قطار 703 تحيا مصر، المنشأة - مغاغة، قيام الساعة 1:10 ووصول الساعة 5:55 عصرا.

- قطار 704 تحيا مصر، مغاغة - المنشأة، قيام الساعة 4:30 ووصول الساعة 10:15 عصرا.