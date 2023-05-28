«الداخلية»: ضبط مخدرات بـ4.3 مليون جنيه خلال حملات أمنية

شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط تاجر مخدرات بـ360 طربة حشيش في الإسكندرية، كما تمكنت حملة في شمال سيناء من ضبط سيدتين بحوزتهما 474 طربة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه.

أما عن تفاصيل تلك الوقائع، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، حال قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسيارة لسهولة التنقل، وقُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنية تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي شماء سيناء، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي من ضبط سيدتين مقيمتان بدائرة قسمي شرطة أول وثان العريش، وجود كل منهما بمسكنها، وبحوزتهما 474 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47,5 كيلوجرام، ومبالغ مالية، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما، وقُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و300 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.