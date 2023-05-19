الأمن العام: ضبط 19 متهما بحوزتهم أسلحة نارية في قنا

شارك قطاع الأمن العام، مديرية أمن قنا في حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة دشنا، وأسفرت جهودها عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (10 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 19متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية.

كما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، تحرير الإدارة العامة للمرور 2207 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى ضبط 560 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة بالشوارع.