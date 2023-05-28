رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية.. جار تصحيح الامتحانات

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات الخميس الماضي، وبدء أعمال تصحيح أوراق الإجابة أمس السبت.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية استغرقت أسبوعا داخل 408 لجان على مستوى الإدارات التعليمية الـ10، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالبا الامتحانات والتي انتهت الخميس الماضي، ويمكن الحصول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الغربية من هـنـا فور ظهورها.

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أعمال تصحيح ورصد درجات أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية بدأت السبت، وتستغرق نحو أسبوعين، وتم الانتهاء من كافة استعدادات الخاصة بمقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الغربية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه شدد على ضرورة مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

كما شدد على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات والالتزام بالتعليمات الأمنية، موضحا أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ثم إعلانها على صفحة مديرية التربية والتعليم بالغربية والمدارس في مختلف الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة.