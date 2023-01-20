موعد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 بمحافظة الغربية، سوف يتم الإعلان عنها، عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفور الانتهاء من إجراءات التصحيح، وفقاً لما قاله المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ «الوطن».

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

ولأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن امتحانات الشهادة الإعدادية، بدأت الأربعاء الماضي، بامتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء، وتستمر لمدة 6 أيام، وتنتهي الأربعاء المقبل الموافق 25 -1-2023، بامتحان مادة العلوم، وتبدأ بعدها أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من إجراءات التصحيح.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات

وأشار أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة، 90496 طالب، داخل 407 لجنة، وطلاب الإعدادية المهنية، 1978 طالب داخل 15 لجنة، بإجمالي 92474 طالب وطالبة موزعة على 422 لجنة امتحانية.

أوضح ناصر حسن، أن هناك تواصل مستمر من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، والعمل على تذليل كافة العقبات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.