أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج، بحضور اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الأكاديمية، والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي المصري، كذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء في مختلف المجالات البحثية.