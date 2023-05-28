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أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

كتب:

محمد مجدي
04:41 م | الأحد 28 مايو 2023
أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج، بحضور اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الأكاديمية، والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي المصري، كذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمي، وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء في مختلف المجالات البحثية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.