أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عددا من لقاءات نقل الخبرة لدارسيها

نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، عددا من لقاءات نقل الخبرة لدارسي الأكاديمية، التي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة المعرفة والوعي والإدراك الصحيح لدارسي الأكاديمية بكل ما يدور حولهم من قضايا وموضوعات.

وشملت اللقاءات محاضرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض خلالها جهود الوزارة في مختلف القطاعات بما يحقق الأثر الإيجابي على المنظومة المالية المصرية، كذلك ما تنفذه الوزارة من إجراءات لتفادي الآثار السلبية لمختلف معوقات عملية التنمية الاقتصادية في ظل التحديات العالمية.

كما استضافت الأكاديمية الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية الذي استعرض الطفرات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها القوات البحرية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية بما يدعم قدرتها على حماية الأمن البحري وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة المصرية.

وألقى اللواء أح/ عبد الناصر يوسف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة محاضرة عن طبيعة عمل الهيئة والإدارات التابعة، لها وما شهدته من تطوير أنظمة العمل داخلها بما يواكب عملية التطوير والتحديث المستمر التي تتبعها القوات المسلحة.

تهدف هذه اللقاءات لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.