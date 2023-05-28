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«معلومات الوزراء»: 52% من المواطنين يثقون في إعلانات التبرعات للمستشفيات

كتب:

أسماء زايد
07:51 م | الأحد 28 مايو 2023
تبرعات - أرشيفية

تبرعات - أرشيفية

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا لرأي المواطنين بهدف التعرف على مدى ثقة المواطنين في التبرع للمستشفيات والجمعيات الخيرية التي تقوم بعمل إعلانات في التليفزيون لجمع التبرعات، وذلك على حجم عينة بلغ 963 شخصا بالغا خلال أبريل 2023.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن 52% من المواطنين أعربوا عن ثقتهم في التبرع للمستشفيات والجمعيات الخيرية التي تقوم بالإعلان عن حاجتها للتبرعات، مقابل 18% لا يثقون تمامًا في هذه المؤسسات، و9% يثقون في بعضها فقط.

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بقلم أسماء زايد