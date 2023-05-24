«معلومات الوزراء»: محافظة القاهرة تتصدر قائمة أفضل عواصم أفريقيا ذكاءً

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ محافظة القاهرة تصدرت قائمة أفضل عواصم أفريقيا «ذكاءً» للعام 2023، وفقًا لمؤشر المدن الأذكى في العالم الصادر عن المعهد الدولي للإدارة في مدينة لوزان السويسرية؛ إذ حصلت القاهرة على 779 نقطة.

مدينة الجزائر جاءت في المركز الثاني بنحو 776 نقطة

وأوضح ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في منشور له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن مدينة الجزائر جاءت في المركز الثاني بنحو 776 نقطة ثم تونس العاصمة 775 نقطة، وفقًا لتقرير المعهد الدولي للإدارة.

مؤشر المدن الأذكى في العالم يقيّم أوضاع جودة الحياة في 141 مدينة وعاصمة حول العالم وفق معايير محددة.