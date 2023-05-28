أردوغان يحصل على 52.72% وأوغلو 47.28% بعد فرز 89% من أصوات الانتخابات التركية

أفادت شبكة «تي آر تي»، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 52.72% من الأصوات مقابل حصول منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 47.28% من الأصوات بعد فرز 89.81% من الأصوات في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت اليوم الأحد.

عدد الحضور في الجولة الثانية

وذكرت الشبكة أنه تم تسجيل أكثر من 60 مليون شخص قام بالاقتراع في الجولة الثانية، بينهم 4.9 مليون شخص يدلي بصوته للمرة الأولى.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر في تصريحات عقب انتهاء التصويت، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

نتائج الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز تحالف الشعب بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما يتطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.