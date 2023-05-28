أردوغان يتفوق على أوغلو في نتيجة الانتخابات التركية بعد فرز 61% من الأصوات

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 55.26% من الأصوات مقابل حصول منافسة كمال كيتشدار أوغلو على 44.74% من الأصوات بعد فرز 61.38% من الأصوات، اليوم، خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

أكثر من 60 مليون شخص يصوتون في الجولة الثانية

وذكرت شبكة «تي آر تي» أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلوا بصوتهم للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

ماذا حدث في الجولة الأولى من الانتخابات التركية؟

يشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز فيها تحالف الشعب بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما تطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.