التحقيق مع مدرس بعد استيلائه على 120 ألف جنيه من 4 أشخاص في سوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، التحقيق مع مدرس بعد قيامه بالنصب والاحتيال على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 120 ألف جنية مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

الحصول منهم على مبالغ مالية

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ «أ ص ح ع» 29 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة و3 آخرين يقيمون محافظة سوهاج بتضررهم من «ي ع ا ا» 47 عاما، مدرس، ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 120.000 جنيها مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم في دولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ.

عقب استصدار إذن جهات التحقيق تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.