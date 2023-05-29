في ذكرى ميلاده.. حكاية تأسيس زكي طليمات جمعية الحمير وزواجه من روز اليوسف

«في ليلة أقل جمالاً من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتي يا فرجينيا» بهذه الكلمات عرف الجمهور الفنان زكي طليمات في دور الدوق آرثر بفيلم الناصر صلاح الدين، إذ يحل اليوم ذكرى ميلاده المواقف 29 مايو عام 1899، فهو أحد أساتذة الفن المصري ورواده، مخرجاً ومؤلفاً وممثلاً ومعلماً لعدد من عمالقة الفن ونجومه.

ذكرى ميلاد الفنان زكي طليمات

كان للفنان زكي طليمات دور كبير في الفن المسرحي إذ أسس معهد الفنون المسرحية بمصر، ولكن بعد تدخل الاحتلال الإنجليزي، ورفضه استمرار عمل المعهد، غضب مؤسسه ورائد المسرح زكي طليمات، وحاول أحد أصدقاءه دعمه داعيًا إياه بأن يكون صبورًا في معركته مثل الحمار، وأن «يحرن» ويكون لديه «طول بال»، وعلى الفور قرر «طليمات»، تأسيس «جمعية الحمير» ويكون أعضاءها من المثقفين منهم العقاد وطه حسين، وتوفيق الحكيم، والسيد بدير، والفنانة الكبيرة نادية لطفي.

ألقاب عديدة حصل عليها أصحاب جميعة الحمير، يحصل العضو الجديد على لقب «حرحور أو جحش صغير»، حتى يصل إلى لقب «حامل البردعة» أي الحمار الكبير، وهو اللقب الذي حصل عليه الفنان زكي طليمات وتحولت الجمعية إلى «فعل الخير» ومساعدة الفقراء، وجمع التبرعات، ورعاية المرضى، ودعم المستشفيات، والاهتمام بالأشجار.

زواج الفنان زكي طليمات من روزا اليوسف

تزوج الفنان زكي طليمات من رائدة الصحافة روزا اليوسف والدة الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس بعد طلاقها من والده وأنجب منها ابنتهما أمال طليمات، وبعد طلاقهما تزوج طليمات من الفنانة إحسان شريف التي أدت دور بهيجة بنت سلطح بابا في فيلم «إشاعة حب»، وحماة سميرة أحمد الصامتة دائماً في فيلم «أم العروسة».

زكي طليمات أحد رواد المسرح، وأول مديرًا لمعهد التمثيل وقدم العديد من المسرحيات والأعمال الفنية، وتتلمذ على يديه كبار نجوم زمن الفن الجميل، حتى رحل عن عالمنا يوم 22 ديسمبر من عام 1982.