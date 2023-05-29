وفاة الفنان السوري أسامة الروماني بسكتة قلبية

أعلن المخرج السوري باسل الخطيب، وفاة الفنان السوري أسامة الروماني، صباح اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا، إثر إصابته بسكتة قلبية، داخل أحد المستشفيات الكبرى في دمشق، بينما موعد الجنازة والعزاء لم يُحدد بعد.

وكتب باسل الخطيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «وداعا أسامة الروماني، وداعا أيها الرجل النبيل والفنان الأصيل والصديق الرائع، لن يكفينا ما تبقى من هذا العمر للحزن على فقدانك، الرحمة والسلام لروحك الطيبة».

باسل الخطيب، من مواليد 3 يوليو عام 1942 في دمشق، بدأ حياته الفنية من خلال مسلسل «زقاق المايلة» عام 1972، لتتوالى أعماله الفنية، حتى سافر إلى الكويت، وشارك في إنتاج مسلسل «افتح يا سمسم» عام 1979،

وعاد أسامة الروماني، إلى الساحة الفنية عام 2022، بعد غياب دام نحو 24 عامًا، حيث شارك في أكثر من عمل فني، منها «على قيد الحب، وكسر عضم، ومربى العز، والكرزون، وصبايا 6».