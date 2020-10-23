على أنغام "أول مرة تحب يا قلبي".. فنان سوري يغني لمهرجان الجونة

قالت الفنانة ليلى علوي، إن مهرجان الجونة وُلد كبيرًا، بسبب حب القائمين عليه للسينما كما أنهم على دراية بكل ما هو جديد في عالم الفن، بالإضافة إلى اطلاعهم على تاريخ السينما والاستفادة من الخبرات القديمة.

وأضافت علوي خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "منظومة العمل الجماعي من أهم أسباب نجاح مهرجان الجونة ويختارون أفلاما رائعة، والجميع يحب أن يشارك في هذا المهرجان وأنا سعيدة جدًا بالمهرجان هذا العام، وهو شيء مشرف للغاية".

من جهته، أعرب الفنان السوري سامر المصري، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان للمرة الأولى، حيث غنى أغنية كانت كلماتها تقول: "أول مرة أدوق الجونة، وأول مرة أتهنى"، وذلك على غرار أغنية "أول مرة تحب يا قلبي"، للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

وواصل: "هذه المدينة رائعة للغاية في وضعها الطبيعي، والمهرجان زادها روعة وجمالًا، ومتشوق جدًا لحضور فيلم الافتتاح، وأتمنى مشاهدة الأفلام الأخرى لأنها مهنتي وأسعى إلى تعلم كل جديد فيها".

وانتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.