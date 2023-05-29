ماذا قال الشيخ الشعراوي عن حكم «الصلاة على النبي جهرا بعد الأذان»؟.. فيديو

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن رأيه في مسألة حكم الصلاة على النبي جهرا بعد الآذان، موضحا فضلها في يوم الجمعة، مستشهدا بالأحاديث النبوية الشريفة.

وأوضح خلال مقطع فيديو عبر يوتيوب حكم الصلاة على النبي جهرًا بعد الأذان، قائلا: «من يجهر بعد الآذان ويقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، هذا حب لرسول الله، ولكن امتى تحبه؟ بما شرع» أي أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما شرع.

الصلاة على النبي بعد الأذان

وأضاف الشيخ الشعراوي: «الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن وانتهى من آذانه فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليا»، متابعًا: الصلاة على النبي للمؤذن والمستمع، نصلى عليه في سرنا، منجبش حاجة بصوت الآذان الأصيل ولهجة الآذان الاصيل، حتى لا يفهم الناس أن هذا من رسوم الآذان، يبقى اللي بيصلي على النبي، ونقوله كده، يرد بأننا لا نريده أن أصلي على النبي، لكن هذا غير الصحيح، نصلي عليه ولكن ليس بصوت مرتفع».

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حكم الصلاة على النبي يوم الجمعة

وردت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على سؤال: ما هو حكم الصلاة على النبي يوم الجمعة؟ إن «الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات»، مضيفة أن الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى، كما أن أهل العلم أكدوا مشروعية تخصيص زمان أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

وأكدت دار الإفتاء في حكم الصلاة على النبي يوم الجمعة، أن ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل دون تقييد، فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت، إلا ما جاء النهي عنه، وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة، مضيفة أنه نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.