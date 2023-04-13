ماذا قال الشيخ الشعراوي عن حكم إفطار اللاعبين في رمضان؟ «فيديو»

مع حلول شهر رمضان المبارك لا تتوقف الأنشطة الرياضية، بل في كثير من الأحيان يشارك اللاعبون في مباريات تُلعب في توقيت الصيام، ومنهم من يكون على سفر ويلجؤون إلى الإفطار، لكن قد لا يعلم البعض حكم إفطار اللاعبين في رمضان.

حكم إفطار اللاعبين في رمضان

وعن حكم إفطار اللاعبين في رمضان، أجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي، في لقاء تليفزيوني سابق، عما إذا كان يجوز للاعبين الإفطار في رمضان أم لا.

وقال الشيخ الشعراوي عن حكم إفطار اللاعبين في رمضان: «اللعب في وقت لا تكليف فيه.. واللهو في وقت فيه تكليف»، موجهًا رسالة قائلا: «ألعب ما شئت لشيء قد ينفعك حين تبلغ».

رأي الشعراوي في حكم إفطار اللاعبين في رمضان

ولتوضيح حكم إفطار اللاعبين في رمضان، قال الشيخ الشعراوي، إنّه لا يجوز للاعبين الإفطار في نهار رمضان، حتى وإن كان ذلك في أحد البطولات الدولية أو الإفريقية، معلقًا: «يعني إيه بطولة إفريقيا في كرة القدم.. اديني حاجة تبقى تنفع فيما بعد.. أعلمه الخيل أو الرمي.. السباحة لأنّ 3 أرباع الأرض مياه».