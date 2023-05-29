«النواب» يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

الضريبة على الدخل

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، أنّ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، ويدعم البسطاء ومتوسطي ومحدودي الدخل، مطالبا بالضرب بيد من حديد على من يتهرب من الضرائب، لأن ذلك يسلب حق الدولة والمواطنين البسطاء.