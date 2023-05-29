مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم، مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، ومشروعات القوانين جاءت على النحو التالي:

مشروع قـانون مُقدم من النائبة آيات الحداد و60 نائبًا -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بإنشاء نقابة الإنشاد الديني.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية

ومشروع قـانون مُقدم من النائبة سكينة سلامة و60 نائبًا -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية

ويناقش المجلس في جلسته، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

يهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.