وزير القوى العاملة لمنظمة العمل: مصر تحترم الاتفاقيات والمعايير الدولية

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، الشُكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية -إحدى المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة -، ومكتبها بالقاهرة، لحُسن تعاونها مع الدولة المصرية في كافة البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير حسن شحاتة اليوم، بديوان عام الوزارة، مع وفد مصر الثلاثي المُشارك في مؤتمر العمل الدولي، في دورته رقم 111، المُزمع عقدها بجنيف من 5 – 16 يونيو 2023.

خروج مصر من القائمة السوداء للملاحظة الخاصة

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام 2023، يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، واتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنقل البحري، وذلك بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية على 64 اتفاقية، تُطبقها على أرض الواقع من خلال كافة القرارات، والتشريعات ذات العلاقة بملف العمل.

تعزيز برامج العدالة والحماية الاجتماعية

وأكد «شحاتة»، على العلاقة الوطيدة والتعاون المُثمر بين منظمة العمل الدولية، ووزارة القوى العاملة في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير عمل الوزارة في جميع الملفات خاصة في التشغيل والعمل اللائق، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يرأس وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاث ( حكومة – أصحاب عمل – وعمال ) المشارك في فعاليات الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل، وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية،ويشارك في إجتماع المجموعة العربية للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة..