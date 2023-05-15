«القوى العاملة» تنظم ملتقى السلامة والصحة المهنية لـ7 شركات بترول في مطروح

نظمت مديرية القوى العاملة في محافظة مطروح، ملتقى للسلامة والصحة المهنية بعنوان «إصابات العمل في نطاق قطاع البترول وأسبابها وطرق الحد من حدوثها»، بشركة بدر الدين للبترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح، بحضور 50 عاملا من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات، للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين .

مناقشة مجالات السلامة وأساليبها واشتراطاتها

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة في مطروح، في تقريره تلقته الوزارة، أنه نظم ملتقى السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بحضور 50 من العاملين في شركات «بدر الدين، وصان مصر، داماس، ابيسكو، انسبكت، بترومنت، وتنمية للخدمات البترولية»، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، في إطار خطتها لنشر التوعية والتثقيف حول مجالات السلامة وأساليبها واشتراطاتها، والاطمئنان على تطبيقها على أرض الواقع في مواقع العمل المختلفة.

حرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة الانتاج

ولفت مدير المديرية إلى إلقاء محاضرات عن السلامة وحرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة الانتاج والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع البترول، وقام بإلقاء المحاضرات مدير إدارة السلامة بمطروح ومكتب السلامة بمطروح، كما تم تكريم شركة بدر الدين بمناسبة مرور 3 سنوات دون إصابات تستوجب راحة عن العمل لأكثر من يوم، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال .