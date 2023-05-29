«حماية المستهلك» يعلن عن حملة لاستدعاء بعض موديلات سيارات نيسان صني

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن حملة لاستدعاء بعض سيارات نيسان من موديلات تيدا (C11) من 2010-2013 وموديلات صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013 وموديلات أكس تريل (T30) من 2010 – 2013،- «شركة نيسان موتورز إيجيبت».

جهاز حماية المستهلك

طالب جهاز حماية المستهلك في بيان له، مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر والذين لم يخضعوا للكشف في الاستدعاء السابق، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق، استكمالا لحملة الاستدعاء السابقة والتي سبق وتم الإعلان عنها للفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر.

استدعاء سيارات نيسان

وأشار جهاز حماية المستهلك في بيان له، إلى أنّ ذلك يأتي في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا من الجهاز على أمن سلامة المُستهلكين.

وتابع البيان: «لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16244 للحجز المُسبق وتحديث البيانات، والتأكد من أنّ أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، ولتحديد الموعد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها دون أي تكاليف أو رسوم على العميل».

وذكر بيان الجهاز، أنّه حال وجود شكوي أو مُخالفة، يرجي الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة واتساب 01577779999».