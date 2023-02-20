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«حماية المستهلك» يطلق حملة استدعاء لبعض سيارات «كيا سبورتاج»

كتب:

وفاء الصعيدي
06:44 م | الإثنين 20 فبراير 2023
جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك

أعلن  جهاز حماية المستهلك، التعاون مع الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وكيل كيا في جمهورية مصر العربية، لإطلاق حملة استدعاء لفحص والكشف المجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU).

ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.

خط ساخن للحجز المُسبق وتحديث البيانات

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19542، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.