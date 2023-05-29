وزيرة التخطيط تتفقد الزراعات ومعرض المنتجات السيناوية بالشيخ زويد

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ معرض المنتجات اليدوية السيناوية، كما تفقدت الزراعات بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارتها إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

فرصة جيدة للسيدات

وخلال زيارتها معرض المنتجات اليدوية السيناوية، قالت الدكتورة هالة السعيد إنَّ مثل تلك الصناعات اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية، كما تعد فرصة جيدة خاصة للسيدات في إقامة مشروعاتهن الخاصة وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، وهو ما يتوافق مع التمكين الاقتصادي للمرأة بدعم من القيادة السياسية.

ما أشارت هالة السعيد خلال تفقد الزراعات بقرية الظهير بالشيخ زويد؛ إلى أن قطاع الزراعة هو واحد من القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في خطة الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أنَّ الزراعة والري يحتل أهمية مُزدوجة، حيث يمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما يشكل إحدى الركائز الرئيسة لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية.

تحقيق الاستقرار والتنمية لأهالي سيناء

وأكّدت وزيرة التخطيط أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية لأهالي سيناء لضمان الاستفادة منهم ومشاركتهم في عملية التنمية