وزيرة التخطيط تضع حجر أساس مركز خدمات مصر في العريش

وضعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش، خلال زيارتها إلى شمال سيناء، التي استمرت على مدار يومين لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة لشؤون التحول الرقمي.

مشروعات قومية لتطوير الخدمات الحكومية

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنّ مراكز خدمات مصر التي تشهد الدولة حاليًا افتتاحاتها المتتالية بدءًا من مركز خدمات مصر بأسوان مرورًا بمركز مدينة شرم الشيخ، وغيرها، تمثل مشروعات قومية لتطوير الخدمات الحكومية وهي مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، متابعة أنّ المشروع يهدف بشكل مباشر للتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، فضلًا عن حصول المواطنين على خدمات مميكنة.

تحقيق الشمول المالي

وتابعت السعيد، أنّ تلك المراكز تسهم في تحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، مضيفة أنّ ذلك سينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.

تنفيذ وحوكمة الخدمات

وأضافت السعيد أنّ محور عمل المركز يتلخص في اسمه خدمات مصر، موضحة أنّ المختصين من كل الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ وحوكمة الخدمات، لتقديم الخدمات من خلال مكان موحد يتم تدريب العاملين به على أفضل معايير جودة الخدمات والعناية بطالبي الخدمات.