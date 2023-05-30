«منال» تعود لبيتها بعد دعوى الطلاق.. خبراء التسوية ردوا لها مصوغاتها الذهبية

داخل محكمة الأسرة، وقفت منال حسين أمام غرفة التسوية، تحاول أن تتمالك نفسها من الإرهاق؛ بعد مرورها بأزمة نفسية خلال فترة زواجها، إذ اضطرت للجوء لمحكمة الأسرة، أملًا منها في أن تتخلص من معاناتها، دخلت للغرفة المغلقة لتحكي للخبراء سبب دعواها التي أرقت حياتها، لكنها خرجت وهي متصالحة مع زوجها.

«منال»: العنف النفسي أصعب من الجسدي

تروي «منال» قصتها: «كنت أحاول استكمال الزيجة من أجل ابني الرضيع، خاصة أن زوجي سابقا كان هادئا وخلوقًا والجميع يمدح فيه، لكن فجأة تحولت حياتنا لشجار وتطاول بالألفاظ والأيدي، طلبت حينها الطلاق عدة مرات، كان الشجار الأخير السبب الرئيسي لدعوى الطلاق، إذ اعتاد تعنيفي أمام الغرباء، وأخذ مني مشغولاتي الذهبية».

«400 يوم أنا عداهم» بهذه الكلمات استكملت «منال» حكايتها، قائلة إنَّ الألم النفسي أسوأ من الألم الجسدي الذي كانت تشعر به بجوار زوجها، إذ مازالت تلقي باللوم على شقيقها الأكبر لأنَّه كان السبب في هذه الزيجة، كما أنَّه لم يقف إلى جوارها بعد تفاقم المشاكل.

الصلح أمام خبراء التسوية

خلال جلسة التسوية تمكّن الخبراء من حل مشكلة «منال»، ردوا لها مشغولاتها الذهبية التي كانت سبب الشجار الأخير، ودافع الزوج عن نفسه واعتذر لها، ووعدها بتعويضها وحسن معاملتها وتمّ الصلح بينهما في الدعوى رقم 3630 أحوال شخصية بمحكمة الأسرة في الجيزة.