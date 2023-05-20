محكمة الأسرة تقبل طلب والدة صيدلي حلوان بضم نجله

قال المحامي نشأت محمود عبدالعليم، دفاع أسرة صيدلي حلوان، إن محكمة الأسرة بحلوان، قضت بقبول طلب والدة الصيدلي ولاء زايد المتوفى في أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ صيدلي حلوان، والتي رغبت بحضانة وضم الولاية التعليمية للطفل يونس نجل الصيدلي ولاء زايد لها، بينما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي، تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة يوم الأربعاء 24 مايو للحكم.

جدة الطفل يونس طلبت استصدار أمر الولاية التعليمية للصغير

وشرح «عبدالعليم» بعد الانتهاء من جلسة اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار محكمة الأسرة جاء بقضية منفصلة، عن هذه القضية والتي جاء لصالح جدة الطفل يونس طلبت استصدار أمر الولاية التعليمية للصغير يونس ولاء زايد، الأمر الذي ترغب فيه الطالبة في الحفاظ على مستقبل حفيدها، حيث إن أم الطفل المعروض ضدها رماء حمدي محبوسة على ذمة القضية رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان والمقيدة برقم 48 لسنة 2022 حصر تحقيقات نيابة حلوان والمقيدة برقم 1498 لسنة 2022 كلي حلوان.