آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء.. أمام مجلس الوزراء الشهر المقبل

حالة حراك ما بين الحكومة ومجلس النواب بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث ناشدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من صيغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ومناقشته لتحقيق مصلحة قطاع كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية بمجرد صدور قانون التصالح الجديد، حيث يحل كثيرا من المشكلات على أرض الواقع فى القرى والنجوع والمدن والأحياء.

تواصل بين النواب والحكومة

وأكدت لجنة الإدارة المحلية على استمرار عقد جلساتها لمتابعة آخر تطورات مشروع قانون التصالح الجديد والتواصل مع الحكومة بشأنه، بينما كلفت الحكومة وزارة العدل بوضع صيغة مناسبة لقانون التصالح في مخالفات البناء تشمل كل الحالات حتى يتم تفادي كل السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح القديم والعمل لصالح المواطن.

فتح باب تقنين حالات وضع اليد

كما أعلنت الحكومة مؤخرا عن إعادة فتح باب تقنين حالات وضع اليد على أملاك الدولة مرة أخرى بعد موافقة مجلس النواب الفترة المقبلة، حيث يحق لحالات التعدي على أملاك الدولة بعدها بالتقدم لتقنين الوضع ثم تقديم طلبات تصالح على مخالفة البناء وفق قانون التصالح الجديد، وبالتالى يتم التيسير على كل مخالفات البناء الموجودة على أملاك الدولة لتقنين وضعها والتصالح بشأنها.

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أنه من المقرر عرض تعديل مشروع قانون التصالح بعد الانتهاء من صياغته على مجلس الوزراء الشهر المقبل تمهيدا للبت فيه، ومن المتوقع أن يتم فتح باب تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بمجرد صدور القانون الجديد واللائحة التنفيذية للقانون، حيث يستهدف قانون التصالح الجديد إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا خلال الفترة المقبلة ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة واستعادة المظهر الحضاري للعمران في أحياء ومدن وقرى مصر.