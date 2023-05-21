قانون التصالح الجديد ينهي مخالفات البناء

تحاول الحكومة الوصول إلى أفضل صيغة لقانون التصالح الجديد حتى يستوعب كل مخالفات البناء من أجل إنهاء ملف المخالفات تماما، والتيسير على المواطنين الفترة المقبلة، حتى يتمكنوا من التقنين والتصالح.

تجري الحكومة حاليا تعديلات على مشروع قانون التصالح الجديد حتى يشمل كل الحالات المخالفة لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا، حيث لم يستطع قانون التصالح الحالى تغطية كل مخالفات البناء الموجودة على أرض الواقع، وبالتالي أعدت الحكومة مشروع قانون التصالح الجديد وقدمته لمجلس النواب للمناقشة والبت فيه وبعدما أعلنت الحكومة عن قيامها بإجراء عدة تعديلات على مشروع القانون حتى يستوعب كل مخالفات البناء.

وفي رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين، أكدت أن مشروع قانون التصالح الجديد ينحاز للمواطنين والتعديلات التي تتم حاليا تضم كل مخالفات البناء المتنوعة عدا المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية للمبنى أو العقار.

فتح باب التصالح

ومن المقرر بعد إقرار قانون التصالح الجديد خلال الفترة المقبلة سيتم فتح باب التقديم على التصالح في مخالفات البناء حتى يتمكن المواطنون من تقنين الوضع، ومن الإجراءات التى أقرتها الحكومة إعادة فتح باب التقنين أمام حالات وضع اليد حتى يمكن بعدها التقديم للتصالح في مخالفات البناء على أملاك الدولة وغيرها، كما يتم وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشان مخالفات البناء بمجرد البدء في إجراءات التقنين.

ومن مخالفات البناء التى يتم فتح باب القنين لها وفق قانون التصالح الجديد، التعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية شرط تقنين الوضع، وأيضا مخالفات البناء خارج الحيز العمراني شرط تكون متاخمة للكتلة السكنية ويقطنها مواطنون.

تيسيرات قانون التصالح

ومن التيسيرات التى يقدمها مشروع قانون التصالح الجديد إعفاء أي طلبات تصالح تقدمت وفق القانون القديم من سداد قيمة جدية التصالح طالما سددت تلك القيمة من قبل، حيث يوجد 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمهم وفق قانون التصالح القديم ولم يتم البت إلا في عدد محدود من تلك الطلبات حتى الآن.