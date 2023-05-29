رئيس تيار الحكمة العراقي: التعديلات الدستورية يجب أن تحظى بتوافق واسع

قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، إن أي تعديل في الدستور يجب أن يحظى بالتوافقية، لافتا إلى أن التنوع السياسي في العراق يجعله أمام أكثر من رأي، وكان هناك عدد من القوى السياسية ترى أن العراق يجب أن يبقى بعيدا عن الاستقطابات الإقليمية، ومن مصلحته أن يكون مع الجميع.

طمأنة دول الجوار والمنطقة

وأوضح «الحكيم» خلال استضافته على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن النجاحات التي حققها العراق في طمأنة دول الجوار والمنطقة والاستقرار الداخلي جعلت هذه الرؤية تتسع في أن تبقى مصلحة العراق في الوسط ويساعد الجميع، وألا يكون ساحة للصراع بين الأقطاب الكبيرة في المنطقة.

الغطاء الكامل لرئيس الوزراء

وأشار رئيس تيار الحكمة العراقي إلى أن العراق يحفظ نفسه وتماسكه من خلال الحياد، ودائرة الموافقين على ذلك واسعة، ويتوفر الغطاء الكامل لرئيس الوزراء للانفتاح الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تكون محل اتفاق من قبل القادة العراقيين.