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البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي

كتب:

أ ش أ
09:36 م | الإثنين 29 مايو 2023
البابا تواضروس

البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له.

وتحدث البابا تواضروس الثاني، خلال اللقاء، عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله خلق الإنسان ووضع في قلبه المحبة، ولكن النزاعات الحادثة في العالم تضعف المحبة.

علاقات مصرية عراقية 

من جهته، أشار عمار الحكيم إلى وجود عدد كبير من الأقباط في العراق، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربطنا بهم.

وعلق البابا تواضروس بأنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر.

وأثنى على الدور المهم الذي قام ويقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، في سبيل إنشاء منظومة لبناء الدولة المصرية واستقرارها الذي يدعم استقرار المنطقة بالكامل.

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بقلم أ ش أ