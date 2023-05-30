رئيس تيار الحكمة العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: نعمل على تخفيف التوترات في بغداد والمنطقة

قال عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، إنّ التيار لم يشارك في الحكومة، لكنه حاضر بقوة في المشهد السياسي، موضحًا: «نحن شركاء أساسيون في ائتلاف إدارة الدولة، الذي يحول أعباء العملية السياسية في المرحلة الراهنة».

يتجنب الظهور الإعلامي

وأضاف «الحكيم» خلال حواره مع الإعلامي تامر حنفي، في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ من يبحث عن الوصول لاتفاقيات في ظروف صعبة، يُفضل أن يكون بعيدا عن الأضواء، متابعًا: «نتجنب الظهور الإعلامي، لكن حاضرون ونتابع الأمور ويهمنا الوصول إلى نتائج كي يكون العراق في سلام ووئام، على مستوى وضعه الداخلي وعلاقاته الإقليمية والدولية».

سياسة تيار الحكمة العراقي

وتابع رئيس تيار الحكمة العراقي: «نسعى إلى أن نسهم في تخفيف توترات المنطقة بشكل عام، ومنذ عام 2010، لاحظنا أن نسبة الشباب تتعاظم في بلدنا، حتى أصبح 70% من شعبنا شبابا، والقوى السياسية بهياكلها وخطابها وقياداتها، لم تكن مهيأة بما يكفي للتعاطي مع هذا العدد الهائل من الشباب، بمتطلبات جديدة، مثل عالم السوشيال ميديا والعولمة الجديدة، وجدت صعوبات كثيرة، وفضلت أن أحمل راية ميثاق تيار سياسي جديد يخص الشباب، ويعنى به، ويهتم به ويمنحه الفرص، ووفقنا في بناء المئات من الشباب والشابات في مختلف محافظات العراق ويتحملون مسؤوليات جسيمة وكبيرة في مشروع سياسي واجتماعي وإنساني وثقافي متنوع المسارات والأهداف».