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الوطن

عمار الحكيم يطالب بالتحقيق في "ضغوط" يتعرض لها الناخبون العراقيون

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
عمار الحكيم يطالب بالتحقيق في "ضغوط" يتعرض لها الناخبون العراقيون

عمار الحكيم-صورة أرشيفية

دعا عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني الشيعي ورئيس تيار الحكمة في العراق، السبت، مفوضية الانتخابات في العراق إلى التحقيق في معلومات تشير الى فرض "ضغوط" على الناخبين وإرغامهم على اختيار شخصيات محددة.

وقال الحكيم عقب إدلائه بصوته في فندق الرشيد المخصص لانتخاب القادة السياسيين ببغداد: "نحن نرفض أي عملية تزوير في الانتخابات، وندعو المفوضية إلى التدقيق بمعلومات تشير إلى وجود ضغوط تمارس على الناخبين وإجبارهم على اختيار شخصيات محددة"، ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وحثّ الحكيم شريحة الشباب على المشاركة الفاعلة في الانتخابات هذا اليوم من أجل التغيير، مؤكدا أن العزوف عن المشاركة يعني إبقاء الوضع كما هو عليه، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وبدأ العراقيون، صباح السبت، في التوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، الذي ينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية، وفي المجمل، يحق لأكثر من 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل نحو 37 مليون نسمة.

وكان أكثر من 800 ألف من قوات الأمن والجيش ونحو مليون مغترب عراقي في 19 دولة قد أدلوا بأصواتهم على مدى اليومين الماضيين.

جدير بالذكر، أن الانتخابات البرلمانية العراقية 2018، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

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