عمار الحكيم لـ«القاهرة الإخبارية»: العراق تعرض لهشاشة داخلية بعد انهيار نظام صدام حسين

قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، إن العراق تعرض لهشاشة داخلية بعد انهيار نظام صدام حسين، في ظل تدخلات جديدة وتغير عبر قوات التحالف الدولي والقوات الأجنبية، ومان تج عن ذلك من مشكلات داخلية، أصبح النظام السياسي هشا، وانهارت المؤسسات، وهذه هي المرحلة التى واجهها العراق خلال العقدين الماضيين.

الاتفاق السعودي الإيراني

وأوضح «الحكيم» خلال استضافته على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وضع العراق العربي والإقليمي عانى من المشكلات الكثيرة، لافتا إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني له إيجابيات كانت مفقودة، مشيرا إلى أن المنطقة واجهت ظروف صعبة على مدار العشرين عاما الماضية، والآن نذهب إلى التخفيف من الأزمات، ونشر الاستقرار والتفهم بين الدول.

بناء أواصر الوحدة العربية

وأشار رئيس تيار الحكمة العراقي، إلى أن القمة العربية الأخيرة شهدت تصدي المملكة العربية السعودية لأي محاولات تفكك، وحرص الأمير محمد بن سلمان على التكاتف، سيساعد على بناء أواصر الوحدة العربية.