رئيس تيار الحكمة العراقي: الاستقرار الأمني في بغداد مبني على أسس صحيحة وأرض صلبة

قال عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، إنّ التيار يسعى إلى أن يكون تعبيرا وتجسيدا للعراق، بكل ما يمثله من آفاق رحبة وتنوع كبير على المستوى القومي والمذهبي والديني والقبلي والعشائري والمناطقي، مشددًا على أن بلاده تشهد الآن تفكيكا للعقد والأزمات، التي عانى منها في العقدين الماضيين، فهناك تطور أمني على أسس صحيحة، من حيث تفكيك خلايا الإرهب وحواضنه، وكل العوامل التي تساعد على استمراريته.

العراق بلد التنوع

أضاف «الحكيم» خلال حواره مع الإعلامي تامر حنفي في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العراق بلد التنوع، فإذا كان هناك تيار سياسي يحمل مشروعا قادرا على أن يتعاطى ويتعامل مع كل هذا التنوع الكبير، فإن هذا من رؤية ومسارات وأولويات محددة، وأن يكون له القدرة على الانفتاح على المحيط العربي والإسلامي.

نجاحات كبيرة في العراق مؤخرا

تابع رئيس تيار الحكمة العراقي: «أي نجاح حقيقي في العراق، يجب أن يستتبع علاقات مع البيئة الإقليمية والدولية، ونحرص على مستوى تيار الحكمة والعراق بشكل عام، وعلى مستوى الحالة الشبابية، على التشبيك في العلاقات بين الناشطين والفاعلين المهتمين بهذا الشأن في المنطقة».