أوروبا في مرمى الزلازل.. هزات أرضية تضرب عددا من دول القارة العجوز

شهدت عددا من الدول الأوروبية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها بين ضعيفة ومتوسطة، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وتراوحت قوة هزات أرضية ضربت عددا من الدول في قارة أوروبا من بينها فرنسا وتركيا، بين 0.9 و3.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بموقعه الإلكتروني.

ونرصد أبرز هزات الأرضية بدول أوروبية خلال الساعات القليلة الماضية:

فرنسا:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 0.9 درجة على مقياس ريختر، فرنسا على عمق 4 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 55 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة ميلوز شمال شرق البلاد.

4 كيلومترات عمق هزة أرضية بألبانيا

ألبانيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات، ألبانيا الواقعة جنوب شرق أوروبا، على عمق 4 كيلومتر.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 17 كيلومتر غرب جيروكاستر جنوب البلاد.

هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب سويسرا

سويسرا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على عمق 13 كيلومتر، وعلى مسافة 12 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الشرقي من أودينكور شرق فرنسا.

تركيا:

شهد شرق تركيا، هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا بعمق 10 كيلومترات، وعلى عمق 63 كيلومتر شمال ديار بكر جنوب شرق منطقة الأناضول.