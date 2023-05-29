القارة العجوز في مهب الزلازل.. هزات أرضية تضرب عدة دول أوروبية

شهدت الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عدة هزات أرضية ضربت عددا من الدول الأوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا، دون إعلان السلطات عن وقوع أضرار سواء مادية أو بشربة.

وتراوحت قوة الهزات الأرضية التي شهدتها عدد من دول القارة العجوز ما بين 1.9 و3.2 درجة على مقياس ريختر، وفقا لبيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ونرصد أبرز الهزات الأرضية التي شهدتها عدد من الدول الأووربية خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين:

رومانيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، رومانيا جنوب شرق أوروبا، على عمق 15 كيلومترا.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 22 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة أراد.

هزة أرضية تضرب وسط إيطاليا

وسط إيطاليا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وسط إيطاليا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 74 كيلومترا غرب مدينة بسكارا وسط البلاد الواقعة على البحر الأدرياتي شمال البحر المتوسط.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا على مسافة 3 كيلومترات شمال شرق أماتريتشي.

10 كيلومترات عمق هزة البرتغال

البرتغال:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، البرتغال بعمق 10 كيلومتر.ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 8 كيلومترات شمال شرق موجادو.

إسبانيا:

تعرضت البلاد لهزة أرضية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، فيما وقعت البؤرة على مسافة 13 كيلومتر غرب مولينا دي سيجورا الوقاعة جنوب شرق البلاد.

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 77 كيلومترا.