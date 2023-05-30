«سند العرب».. رعاية مصرية لمصالح الفلسطينيين (ملف خاص)

فى زيارة تعد الثانية من نوعها منذ 2019 يحل وفد فلسطينى رفيع، برئاسة الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء، ضيفاً على القاهرة، لبحث التعاون المشترك، وتعزيز التبادل التجارى بين مصر وفلسطين فى جميع المجالات، ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء الفلسطينيين ونظرائهم فى مصر، وذلك لتعزيز التبادل والتعاون وتوقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات المعنية، وإجراء لقاءات مع شخصيات رسمية ودينية.

وتستمر زيارة الوفد الفلسطينى الذى يضم عدداً من الوزراء والمسئولين والأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطينى أمجد غانم، والمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، وعددآً من رجال الأعمال ثلاثة أيام تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. وتهدف الزيارة إلى تحريك مسار الانفتاح على العمق العربى، ومحاولة من السلطة الوطنية الفلسطينية لكسر الاحتكار والقيود الإسرائيلية التى تحيط بها.

وعلى هامش زيارة الوفد الحكومى إلى القاهرة، أعرب المشاركون فى الوفد الفلسطينى عن تقديرهم العالى لمواقف الأزهر الداعمة والمساندة لفلسطين، من خلال إطلاق البيانات المناصرة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال وإجراءاته وانتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية، فيما شهدت زيارة الوفد بحث تفعيل الاتفاقيات الموقَّعة بين البلدين بما فى ذلك قطاع الصحة، وهو ما كان محور لقاء وزيرة الصحة الفلسطينية مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فى إطار التنسيق المصرى - الفلسطينى وطبيعة العمل المشترك، سواء على الصعيد الثنائى أو فيما يخص العمل العربى المشترك.