«معلومات الوزراء» يكشف أبرز صادرات فلسطين إلى مصر في 2022

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ مصر استوردت أنواعًا من عجائن الخشب والمواد السليلوزية بنحو 57 ألف دولار من فلسطين خلال 2022، وأنواعًا من الفاكهة والمكسرات بنحو 10 آلاف دولار في العام ذاته.

أبرز واردات مصر من السوق الفلسطينية

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ المنتجات الفلسطينية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، جاءت كما يلي.

- عام 2017 مواد نسيجية بـ90 ألف دولار.

- 2021 منتجات نباتية بـ35 ألف دولار، وأحذية ومكملات ملابس بـ85 ألف دولار.

- عام 2022 واردات خشب ومواد سيلوزية بـ57 ألف دولار، وفاكهة ومكسرات بـ10 آلاف دولار.