رئيس مؤسسة «إسلام فرنسا»: نرتب ندوة لشيخ الأزهر والمفتي في باريس

أكد الدكتور غالب بن شيخ، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، أنهم بصدد الترتيب لتنظيم ندوة دولية في باريس بحضور الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، بالإضافة إلى عدد من القامات العلمية والدينية، على أن تكون خلال العام المقبل، لتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة عن الإسلام في أوروبا.

واضاف رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، خلال مؤتمر صحفي بالقنصلية العامة الفرنسية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، على هامش ندوة «الإسلام في فرنسا آفاق معاصرة» للحديث عن ظروف حياة وممارسة الدين للمسلمين في فرنسا والتحديات المحيطة بتلك العلاقة، بحضور محمد نهاض القنصل العام لدولة فرنسا بالإسكندرية، أن الأزهر يهتم بالشق الدعوي والإنساني معا بما يرسخ قيما إيجابية بين الشعوب.

دور الأزهر الشريف

وثمن دور الأزهر الشريف على المستوى العلمي والدعوي وجهوده في نشر قيم الحوار والسلام في العالم، لذا فقد أبدى رغبته في تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف لإرساء مرحلة جديدة من التواصل، لافتا إلى زيارته مؤخرا مؤسسة الأزهر الشريف.

التعامل مع الإسلام في فرنسا

وأشار «بن شيخ» إلى أن التعامل مع الإسلام في فرنسا له طبيعة خاصة ويختلف عن أوروبا، مبينا أن مصطلح الإسلاموفوبيا يرجع إلى مخاوف من ممارسات بعض المحسوبين على الإسلام، كما أن السبب قد يعود إلى مزاعم اليمين المتطرف التي تخشى أسلمة فرنسا، بالإضافة إلى تنامي بعض أعمال العنف خلال السنوات الماضية التي ترتبط بالإسلام وتشحن البعض ضد المسلمين.