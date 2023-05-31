نجا بأعجوبة.. رجل يُخرج رأسه من فك تمساح في أستراليا

نجا رجل أسترالي بأعجوبة من بين فكي تمساح هاجمه في المياه المالحة أثناء سباحته في منتجع في كوينزلاند بأستراليا.

حادثة غريبة في أستراليا

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن مواطنا أستراليا يبلغ من العمر 51 عاما ويسمى ماركوس ماكجوان، أخرج رأسه بأعجوبة من فكي التمساح مع إصابته ببعض الجروح ونقله إلى مستشفى قريب من الجزيرة التي كان يعوم بها ثم نقل إلى كيرنير شمال ولاية كوينزلاند بالطائرة لاستكمال العلاج.

تمساح حديث السن

وحظيت الحادثة باهتمام وسائل الإعلام الأسترالي، خاصة أن هجوم التماسيح ليس أمر شائعا في البلاد، وكان يعوم المواطن الأسترالي عند جزيرة هاجرستون قريبا من كيب يورك، فباغته التمساح وظن الرجل أنها سمكة قرش ولكن عندما أصبح بين فكيه أدرك أنه تمساح وأخرج رأسه سريعا، لافتا إلى أن التمساح كان صغير السن وعاد لمهاجمته مرة أخرى لكن أبعده عنه فعضه في يده.

تعليق إدارة البيئة في البلاد على الواقعة

في الوقت ذاته، علقت إدارة البيئة في كوينزلاند على الأمر مبينا أنها ستحقق في هذا الأمر لافتا إلى المنتجع الفاخر مملوك لعائلة والحيوانات تسبح عشرات الكيلومترات يوميا لذا يصعب تحديد مكان التمساح، وتنتشر التماسيح شمال أستراليا خاصة أن فبراير الماضي تم إطلاق النيران على تمساح طوله 4 متر عقب مهاجمته لكلب ورجل.