«تمساح» يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية

يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية، الفيلم المصري «تمساح»، وهو من إنتاج «مصر - المملكة العربية السعودية»، ومدته 15 دقيقة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، المقرر انطلاقه 14 مارس الجاري بمدينة الإسماعيلية.

أحداث فيلم تمساح

تدور أحداث الفيلم حول رحلة على الطريق تتصارع القوى بين الرجال بصورة ضمنية داخل سيارة أجرة يصطحب بها سائقها ابن عمه الذي يتجه إلى مدينة أخرى لتسليم مبلغ مالي، ولا يمكن تجاهل حكايته التي تفجر صراعا بين القوى الذكورية للرجلين.

الفيلم من إخراج خالد معيط، وهو مخرج ومونتير مصري من مواليد 1997 بمدينة بورسعيد، وشارك في العديد من الأفلام كمونتير؛ منها فيلم سعاد، الذي شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته 73.

وقالت الناقدة رشا حسني مُبرمجة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان، إن هذه الدورة حرصت علـى التنوع بدايــة مــن الموضوعــات التـي تتناولهـا الأفلام مـع التركيـز علـى الموضوعـات الآنيـة والعابـرة للزمـان والمـكان التي مـن الممكـن أن يتواصـل معهـا المشـاهد المصـري، إلـى جانـب تنـوع الأسـاليب الفنيـة الُمسـتخدمة فـي تنفيـذ تلـك الأفلام، وصـولاً إلـى التنـوع الجغرافـي الـذي يوفـر لجمهـور المهرجـان مشـاهدة إنتاجات سينمائية من دول ومناطق مختلفة حول العالم.

الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي

الجدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأسه الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة؛ إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.