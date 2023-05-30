العثور على جثة سيدة غريقة في ميناء الصيد ببورسعيد

عثر صيادون في بورسعيد مساء اليوم، على جثة سيدة غارقة مجهولة خلال الصيد، حيث ظهرت في شباك الصيد بميناء الصيد البحري ببورسعيد، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة سيدة

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه تم العثور على جثة سيدة متوفاة منذ 3 أيام مجهولة الاسم والعنوان داخل ميناء الصيد، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة

وبسؤال شهود عيان الحادث، تبين أن الصيادين عثروا على جثة سيدة عالقة بالشباك أثناء الصيد وتم نقلها إلى ميناء الصيد، ثم نقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، كما تم إخطار المحافظات الساحلية المجاورة بالجثة لمعرفة إذا كان هناك بلاغ بحالات غرق لسيدة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.