العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بمدينة بدر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في مدينة بدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وكذلك أخذ عينات وإرسالها الي المعمل الكيميائي بالمصلحة لتحليلها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها لمعرفة إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بدر بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد أسامة، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة التي قررت نقلها لمشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة.